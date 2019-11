Praktisch ist es, wenn sich bei Dunkelheit der Eingangsbereich automatisch erleuchtet, sobald eine Bewegung vom Bewegungsmelder erkannt wird. Der Schlüssel und das Schlüsselloch sind schnell gefunden.

Ärgerlich wird es hingegen, wenn die automatische Lichtsteuerung nicht wie gewollt funktioniert, also das Licht entweder trotz Bewegung nicht geschaltet wird oder das Licht ohne ersichtlichen Grund einschaltet. Je häufiger dies geschieht, desto störender wird es empfunden. Die Ursachen für derartige Fehlschaltungen und deren Lösungsmöglichkeiten sind vielfältig.

Ursachen für Fehlschaltungen

Einer der häufigsten Gründe für ausbleibende Schaltungen ist der fehlende »Sichtkontakt« des Melders mit der Wärmequelle. Dieser ist jedoch zwingend notwendig: Im Außenbereich kommen fast ausschließlich Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR) zum Einsatz (Bild?1). Diese Sensoren reagieren auf Wärmeänderungen, die bei Bewegung von Lebewesen auftreten (siehe Kasten). Das bedeutet auch, dass die Bewegungsmelder nicht durch Hindernisse wie Wände oder Bäume hindurch Bewegungen erkennen können. Der Melder benötigt also »freie Sicht« über die komplette Fläche, die er erfassen soll.

Der erste Schritt zur Vermeidung von Fehlschaltungen ist die durchdachte Auswahl des passenden Außenbewegungsmelders. Die Hersteller geben bei ihren Produkten die Erfassungswinkel und Erfassungsbereiche an, so kann der Installateur prüfen, welcher Melder am besten zu der Fläche passt, die er abdecken soll. Hier sollte nicht zu großzügig bemessen werden, da sonst Fehlschaltungen in den Randbereichen auftreten können. Die Melder können durch Ausrichtung und Programmierung auf die gewünschten Flächen weiter optimiert werden.

Richtige Richtung wählen

Technisch bedingt erfassen PIR-Bewegungsmelder Bewegungen, die quer zu ihnen verlaufen früher und zuverlässiger als Bewegungen, die direkt auf sie zu gehen. Ist der Melder beispielsweise frontal an einer langen Auffahrt installiert, kann es sein, dass das Licht erst geschaltet wird, wenn eine Person bereits ein ganzes Stück des Weges auf der Auffahrt zurückgelegt hat. Um zu vermeiden, dass der Bewegungsmelder zu spät schaltet, ist also darauf zu achten, dass der Melder seitlich zu den häufigen Durchgangswegen installiert wird.

Der Melder sollte möglichst regen- und windgeschützt montiert werden, also optimaler Weise unter einem Dachüberstand. Denn selbst Regen kann, wenn er an der Linse herunterläuft, durch seinen Temperaturunterschied zum Melder eine Fehlschaltung auslösen. Direkte Sonneneinstrahlung (UV-Licht) ...

