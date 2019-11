Als neue Konzernchefin kehrt Martina Merz bei Thyssenkrupp gründlich durch: Die Dividende fällt aus, es könnten noch mehr Jobs gestrichen werden als bereits angekündigt. Aber die wichtigste Frage lässt Merz offen.

Das gab's noch nie bei Thyssenkrupp. Erst stand Martina Merz an der Spitze des obersten Kontrollgremiums des Essener Industriekonzerns, dann wechselte sie Ende September vom Aufsichtsrat in den Konzernvorstand. Und noch was gab es nie zuvor bei dem Traditionskonzern: erstmals leitet mit der 59-jährigen Ingenieurin eine Frau die Geschicke des Konzerns - noch dazu in der Krise.

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach sieben Wochen im Amt überrascht Merz mit einer erfrischend offenen und klaren Ansage, die keinen Zweifel zulässt: Die Lage bei Thyssenkrupp ist ernst. Hohe Verluste, wahrscheinlich noch mehr Stellenstreichungen, keine Dividende für die Aktionäre. Das trifft vor allem die Kruppstiftung, die mit den Dividenden ihre wissenschaftlichen und kulturellen Förderprogramme finanziert. Der "finanzielle Spielraum von Thyssenkrupp" sei eingeschränkt, sagt Merz nüchtern.

Zwei bis drei Jahre veranschlagt Merz für die Sanierung des Traditionsunternehmens mit seinen weltweit mehr als 160.000 Mitarbeitern. Doch das kostet einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Dazu wird eine millionenschwere Kartellstrafe die Bilanz belasten: Noch im Dezember erwartet Thyssenkrupp den Bußgeldbescheid von den Kartellbehörden wegen illegaler Preisabsprachen im Stahlgeschäft. Dafür hat das Unternehmen immerhin 370 Millionen Euro zurückgelegt. Da auch der konjunkturelle Rückenwind fehlt, wird der Industriekonzern im neuen ...

