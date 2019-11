Zum Einsatz kommen die Robotersysteme beim Palettieren, Depalettieren und Kommissionieren, beim Lagern und Puffern sowie für die Verkettung von Maschinen und Anlagen. Dabei steht auch die entsprechende Greiftechnik im Mittelpunkt. RO-Ber entwickelt und fertigt selbst zum Beispiel Klemm-, Gabel- und Vakuumgreifer für das Handling der unterschiedlichen Produkte sowohl im Einzel-, Mehrfach- und vor allem im Lagengriff. So vielfältig wie die Produkte sind auch die Einsatzbereiche - Automotive, Food & Beverage ebenso wie die Logistikbranche für Lebensmitteleinzel- und -großhandel, Pharma- und Chemieindustrie.

Bei einem Intralogistikprojekt werden Großladungsträger, wie Gitterboxen, unterschiedlicher Größe und Beschaffenheit mit Gewichten bis 1?500 kg über eine Fördertechnik angeliefert. Diese Behälter muss das Robotersystem anschließend erkennen und auf Routenzüge umsetzen. Über die Routenzüge erfolgt schlussendlich die Produktionsversorgung. Bei der Realisierung der Handhabungstechnik waren laut Geschäftsführer Elmar Stöve mehrere Herausforderungen zu beachten: "RO-Ber verfügte bisher über keinen Roboter, mit dem sich solch hohe Traglasten bewältigen lassen." Weiterhin weisen die zu handhabenden Ladungsträger unter anderem eine große Grundfläche auf, sodass diese von zwei Seiten aufzunehmen sind. Aus diesen Gründen waren sowohl das Roboter- als auch das Greifsystem neu zu konstruieren. Stöve weiter: "Beim Roboter wurde konsequent darauf geachtet, dass sich Module aus dem bisherigen Baukastensystem von RO-Ber weiter verwenden ließen. "Das neue Greifsystem besteht - ähnlich einem Gabelstapler - aus zwei Paar Gabelzinken, die servogesteuert zueinander verstellt werden können. Dabei sind in die Ethercat-basierte Antriebstechnik auch einige per CAN angesteuerte Achsen eingebunden, was durch die Offenheit von PC-based Control auch hinsichtlich des Kommunikationssystems einfach, quasi per Plug-and-Play, möglich war.

Insgesamt umfasst das neuentwickelte Robotersystem fünf Achsen: eine horizontale ...

