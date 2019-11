Stößt die telefonische Beratung an ihre Grenzen, können Mitarbeiter des Online-Shops Automation24 ratsuchenden Kunden seit einem Jahr auch live am eigenen PC assistieren -einfach via Remote Support. Dabei werden Fragen zu Navigation oder Einkaufsprozess ebenso schnell und einfach geklärt wie zu Software oder Konfiguration.

Neues Serviceangebot, bewährte Technik

Jeder weiß: Manchmal muss man Dinge einfach sehen, um sie zu verstehen. So kam es bislang auch bei der Kommunikation zwischen Automation24-Servicemitarbeitern und Kunden hin und wieder zu Missverständnissen darüber, wie die telefonisch oder per Chat beschriebenen Schritte zur Problemlösung konkret auszuführen sind. Um diese Fehlerquelle auszuschließen, hat sich Automation24 im vergangenen Jahr entschlossen, den Prozess auch visuell erlebbar zu machen. Hierzu adaptierte der Online-Shop ein Serviceangebot, das sich im IT-Support schon lange bewährt hat: die Fernwartung mittels einer Screen-Sharing-Software. Man entschied sich für Team Viewer, ein Tool, mit dem man beim Anbieter für Automatisierungstechnik im EDV-Bereich bereits gute Erfahrungen gesammelt hatte. Nach einer kurzen Testphase mit ausgewählten Kundenanliegen schaltete Automation24 den Remote Support im September 2018 schließlich für alle Kunden frei.

Nur schauen oder auch anfassen

Der Remote Support ermöglicht Automation24-Servicetechnikern den Zugriff auf den Computer des Ratsuchenden. Ob der Techniker nur eine Bildschirmfreigabe oder auch die Erlaubnis zum Zugriff per Fernsteuerung erhält, entscheidet der Anwender. Um den Service nutzen zu können, benötigt er lediglich eine aktuelle Version des TeamViewers. Kosten entstehen ihm keine. Automation24 hat sich bewusst für ein etabliertes Tool entschieden. Der TeamViewer findet im IT-Support bereits seit vielen Jahren Verwendung, so dass Kunden auch in Zeiten des wachsenden Bewusstseins für ...

