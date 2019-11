Der Kampf der Fresenius-Aktie mit ihrem 50-Wochendurchschnitt geht weiter. Der gleitende Durchschnitt bremst die Bullen bereits seit dem Hoch vom 7. November bei 49,19 Euro aus und zwingt die Aktie in eine Konsolidierung. Diese verläuft seit gut drei Wochen in Form einer seitwärtsgerichteten Pendelbewegung um die 50-Wochenlinie bei 48,18 Euro. Den Bullen kommt dabei entgegen, dass der gleitende Durchschnitt in der Zwischenzeit nur noch horizontal verläuft. Das dürfte einen dauerhaften Anstieg über ... (Dr. Bernd Heim)

