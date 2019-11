Seit dem Maut-Desaster versucht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wieder in die Offensive zu kommen. Nun will er den Kommunen erlauben, das Anwohner-Parken teurer zu machen. Die Großstädte freut's.

Die Fläche eines Parkplatzes vermietet die Stadt München zu unterschiedlichen Preisen. Wer darauf einen Marktstand aufstellen möchte, zahlt 18 Euro pro Tag, ein Wirt für Außengastronomie 1,50 Euro - und wer ein Auto parken will, ist mit acht Cent dabei. Denn ein Bewohnerparkausweis kostet gerade einmal 30 Euro pro Jahr. Wie kann das sein? Warum ist es trotz verfehlter Klimaziele und verstopfter Straßen noch immer so günstig, ein Auto mitten in einer Großstadt abzustellen?

Die kurze Antwort lautet: Weil viele Kommunen gerade erst anfangen, ein kluges Parkraummanagement zu entwickeln. Es ist noch nicht lange her, dass Lokalpolitiker mit einer Kampagne für mehr Parkplätze Wahlsiege einfuhren. Und bis heute gibt es Viertel in Metropolen, in denen das Parken kostenlos ist. "Die Städteplanung der vergangenen 20 Jahre hat beim Thema Parken völlig versagt", resümiert Wolfgang Aichinger von der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Viele Kommunen agierten "ohne jedes Verständnis von Angebot und Nachfrage".

Die lange Antwort ist komplizierter. Das zeigt sich an den Bewohnerparkausweisen, für die die Kommunen nicht allein verantwortlich sind. Die Stadt München etwa könnte den Jahrespreis von 30 Euro nur minimal erhöhen. Denn der Bund hat eine Maximalgebühr von 30,70 Euro ...

