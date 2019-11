First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,80. Zusammenfassung: Aroundtown (AT) und TLG Immobilien AG (TLG) haben sich auf verbindliche Eckpunkte für einen möglichen Unternehmenszusammenschluss geeinigt. AT wird allen TLG-Aktionären ein Angebot im Rahmen einer freiwilligen öffentlichen Übernahme unterbreiten, das aus 3,6 Aroundtown-Aktien je TLG-Aktie ...

