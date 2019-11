Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1073 US-Dollar gehandelt und bewegte sich so auf dem Niveau des frühen Handels.Zumindest etwas schwächer tendiert dagegen der Franken. Das Währungspaar EUR/CHF erholte sich wieder in Richtung 1,10 und steht zuletzt bei 1,0980 Franken nach 1,0973 am Morgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...