Die Volksrepublik ist der wichtigste Einzelmarkt für die Wolfsburger. Obwohl der Absatzmarkt schwächelt, will VW dort weiter kräftig investieren.

Der VW-Konzern will auch in seinem wichtigsten Einzelmarkt China die Investitionen hochhalten. Mit den dortigen Partnern zusammen wollen die Wolfsburger im kommenden Jahr mehr als vier Milliarden Euro ausgeben.

Davon fließen rund 40 Prozent in die Elektromobilität, wie China-Chef Stephan Wöllenstein am Donnerstag zur Automesse in der Stadt Guangzhou sagte. Damit steigt der Anteil für Elektroautos ...

