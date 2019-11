Dem saudischen Ölkonzern gelingt es, sich umgerechnet 20 Milliarden Dollar zu sichern. Ein Fünftel davon sollen etwa 1,8 Millionen Kleinanleger beisteuern.

Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco hat bei seinem geplanten Börsengang einer Konsortialbank zufolge bereits umgerechnet knapp 20 Milliarden Dollar sicher. Etwa ein Fünftel davon kam von rund 1,8 Millionen Kleinanlegern, wie am Donnerstag aus Zahlen der Samba Financial Group hervorging. Die Zeichnungsfrist für Kleinaktionäre endet am 28. November, ...

