Der Berlusconi-Konzern Mediaset baut seinen Anteil an ProSiebenSat.1 aus. In der Sendergruppe fürchten sie einen Deal mit viel politischem Sprengstoff - bei dem auch ein geheimnisvoller Milliardär mitmischen könnte.

Pier Silvio war gerade 18, als sein Vater einen langen Holländer über die Alpen nach Norditalien lockte. Der hieß Marco van Basten, und mit ihm als Sturmspitze gewann der AC Mailand drei Landesmeistertitel und zwei Mal den Europapokal. Papa Silvio Berlusconi, Ende der Achtzigerjahre vor allem als Unternehmer aktiv, sonnte sich als Vereinspräsident im Glanze der Trophäen - und nutzte den Fußball als Sprungbrett in die Politik.

An diese für seine Familie goldenen Tage will Pier Silvio jetzt anknüpfen. Unter dem internen Codenamen Project van Basten baut Berlusconi junior in Amsterdam gerade die Holding Media For Europe auf. In der will der 50-Jährige, der seit 2015 an der Spitze des Mediaset-Konzerns steht, seine italienischen und spanischen Ableger zur "führenden europäischen Medienplattform" vereinen. Werbekunden und Investoren verspricht er den Zugriff auf 107 Millionen potenzielle TV-Zuschauer. Und womöglich sollen auch noch 82 Millionen Deutsche dazukommen.

Denn vor wenigen Tagen erst hat Mediaset seinen Anteil am Münchner Medienkonzern ProSiebenSat.1 von bisher knapp zehn auf 15,1 Prozent erhöht (siehe Grafik). Trotz aller Beteuerungen, keine teure Übernahme anzustreben, löst der Vorstoß an der Isar bei manchen Verantwortlichen Beklemmungen aus. Selbst Vorstandschef Max Conze, qua Amt zur Neutralität verpflichtet, lässt durchblicken, dass er sich höchst ungern auf eine Zwangsheirat einlassen würde. Mit zusammengebissenen Zähnen konstatiert er, dass die Kombination zweier "sperriger und großer Unternehmen" zu "jahrelangen strukturellen Arbeiten" führe - und damit alles andere als zukunftsweisend sei.

Intern macht in München bereits ein konkretes Szenario die Runde. Die Berlusconis, so heißt es in Unternehmenskreisen, könnten auf den Plan verfallen, den ProSieben-Aktionären ein Tauschangebot zu machen und ihnen im Gegenzug Media-for-Europe-Papiere andienen. Der Deal hätte jede Menge Sprengstoff - bis hin zu politischen Weiterungen. Soll wirklich die Familie von Italiens skandalgeschütteltem ehemaligem Regierungschef die Macht über einen Sender haben, dessen Marktanteil mit Sendungen wie "Germany's next Topmodel" und "Queen of Drags" in Deutschland aktuell insgesamt bei gut 25 Prozent liegt? Die Berlusconis, sagt ...

