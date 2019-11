Die Kampagne Compact with Africa soll deutschen Unternehmen den Einstieg in Afrika erleichtern. Doch die Kritik daran ist vielfältig und kommt aus allen politischen Lagern. Was ist dran an den vier häufigsten Vorwürfen?

Wie können afrikanische Länder Investitionen aus den G20-Ländern an Land ziehen? Wie kommen Interessierte in Kontakt, wie kann man auch Mittelständlern den Einstieg in afrikanische Länder erreichen? Unter diesem Motto stand der dritte G20-Investitionsgipfel, zu dem Staatschefs oder hohe Regierungsvertreter aus den zwölf am "Compact with Africa" (CwA) beteiligten afrikanischen Ländern am Dienstag in Berlin eintrafen. Sie sollten jeweils mit der Gruppe der 20 Industrie- und Schwellenländer (G20) sowie den wichtigsten internationalen Organisationen gemeinsam wirtschaftliche und politische Reformen erarbeiten.

Der CwA besteht auf afrikanischer Seite aus Äthiopien, Ägypten, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien. Diese Länder gelten als gut regiert. Der CwA wurde im Sommer 2017 von der Bundesregierung vorgeschlagen und seitdem gemeinsam umgesetzt. Im vergangenen Jahr lobte Deutschland einen Betrag von einer Milliarde Euro für drei Initiativen aus: Für AfricaConnect, das 400 Millionen Euro für deutsche und europäische Mittelständler vorsieht. AfricaGrow soll kleine und mittlere afrikanische Unternehmen mit ebenfalls 400 Millionen Euro fördern. 200 Millionen Euro sollen im Zuge des Wirtschaftsnetzwerks Afrika in die Beratung deutscher Unternehmen in Afrika fließen.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gab im Vorfeld des Investitions-Gipfel am 19. November bekannt, dass bereits 220 Anträge auf Förderung eingegangen und einige interessante Vorhaben, die mehrere tausend Arbeitsplätze schaffen sollen, umgesetzt worden seien. Hinzu kommen Reformpartnerschaften mit den drei CwA-Ländern Elfenbeinküste, Ghana und Tunesien. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) unterzeichnete am Dienstag ein Abkommen mit Senegal. Nun sei die Wirtschaft am Zug, es gäbe keinen Grund mehr zur Zurückhaltung, hieß es.

Doch das sehen nicht alle so: Die Kritik ist vielfältig und sie kommt aus allen politischen Lagern. Nichtregierungsorganisationen etwa kritisieren, dass das Geld vor allem an deutsche Firmen gehe und sich der ganze ...

