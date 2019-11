Die Gewinnserie der Vortage ist am Ölmarkt vorerst beendet. Zum Ende der Handelswoche haben die Rohstoffpreise leicht nachgegeben.

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken und haben damit einen Teil der Vortagsgewinne wieder abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,50 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 48 Cent auf 58,10 Dollar.

Kurz vor ...

