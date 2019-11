Gestern konnte die Emissionswoche bereits die EUR 30 Mrd. Grenze überschreiten. Somit sahen wir seit Wiederbeginn des EZB Ankaufprogrammes jede Woche über EUR 30 Mrd. an Emissionen. Gestern war scheinbar der Tag der Multitranche Emissionen. Fidelity National preiste gestern 4 Tranchen (A: EUR 1 Mrd., Kupon 0,125 %, Laufzeit 2022; B: EUR 625 Mio., 0,625 %, 2025; C: EUR 625 Mio., Kupon 1,00 %, 2028; D: GBP 300 Mio., 2,25 %, 2029). Jaguar Land Rover entschied sich ebenfalls zwei Tranchen zu platzieren. Eine mit EUR 500 Mio. und 5 Jahren Laufzeit bei einer Emissionsrendite von 5,875 %. Eine weitere mit 7 Jahren Laufzeit bei einer Emissionsrendite von 6,875 %. Das Unternehmen ist derzeit mit B1/B+/BB- bewertet. Aus dem Immobilien Segment war LEG Immobilien (Baa1) am Markt welche ...

