Der deutsche Aktienmarkt scheint sich am Freitag-Morgen den erneuten Unsicherheiten im Handelsstreit zu widersetzen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,07% mit plus 0,2 Prozent auf 13.158 Punkten taxiert.Am Dienstag dieser Woche hatte sich der DAX mit in der Spitze 13.374 Punkten zunächst seinem bisherigen Allzeit-Rekord bei 13.596 Zählern aus dem Januar 2018 angenähert, ehe die Querelen im Handelsstreit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...