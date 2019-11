Eine der ersten Anwendungen im analogen Zeitalter war der Einsatz von Kopfstellen in Empfangsanlagen für mehrere Teilnehmer, die alle mit Satelliten-Signalen versorgt werden sollten. Anfangs gab es bei der Sat-ZF-Verteilung mit Multischaltern nicht so viele Möglichkeiten wie heute, die Technik entwickelte sich erst zur aktuellen Leistungsfähigkeit. Die Kopfstelle empfahl sich somit als erste Wahl.

Der einzige Nachteil einer Kopfstelle in der analogen Zeit war, dass pro zu empfangendem Programm jeweils ein separater, eventuell eigener Kanalzug erforderlich war. Die Anzahl der Aufbereitungszweige war also identisch mit der gewünschten Programmzahl. Mit der Digitalisierung hat sich dieser »Flaschenhals« erledigt, da pro Transponder mehrere digitale Programme zur Verfügung stehen.

Bestandteile der Kopfstelle

Eine Kopfstelle besteht im Allgemeinen aus der Energieversorgung (Netzteil), einem Eingangsverteilfeld, sogenannten Kanalzügen oder Kassetten mit Empfangstuner (inzwischen vielfach Dreifach-Tuner für DVB-S, DVB-C und DVB-T) für die zu empfangenden Programme, die die jeweilige Signalbearbeitung übernehmen und dem Ausgangsmodulator (Bild 1). Am Beispiel einer Sat-Anlage gelangt das Sat-ZF-Signal (Satelliten-Zwischenfrequenzband im Frequenzbereich von 950?MHz bis 2150 MHz) vom LNB (Low Noise Block-Konverter) der Antenne auf ein Eingangsverteilfeld, das jedem Kanalzug die Signale aus der schier grenzenlosen Vielfalt der Sat-Ebenen zur Verfügung stellt. Selbstverständlich sind die Sat-Eingänge auch für die Energieversorgung von LNBs (14 V/?18 V) vorgesehen.

Unterscheidungen gibt es je nach Bauart bei der Anzahl der Ausgangskanäle, also bei der Anzahl der maximal nutzbaren Transponder und somit der maximal zur Verfügung stehenden Programme. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Bauform. So genannte Kompakt-Kopfstellen erfordern nur einen Bruchteil des früher nötigen Platzes (Bild 2). Für größere Kabelnetze werden vorzugsweise professionelle Geräte eingesetzt, die zusätzliche Funktionen wie Redundanz oder Überwachungsmöglichkeiten bieten. Verglichen mit den »Schaltschränken« aus der analogen Zeit sind aber auch diese Bauformen inzwischen um ein Vielfaches kleiner.

Varianten der Signalverarbeitung

Für die Verarbeitung der Signale gibt es vielfältige Möglichkeiten. Die einfachste ist die Umsetzung von DVB-S in DVB-C als QAM-Signal (QAM = Quadratur Amplituden-Modulation) oder DVB-T als COFDM-Signal (COFDM = Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing, kodiertes orthogonales Frequenzmultiplexverfahren). DVB-C als Standard für die digitale Verteilung von Signalen in einem Kabelnetz ist gängig und bekannt. Aber auch eine Wandlung in DVB-T und die Einspeisung in ein Kabelnetz macht oftmals Sinn, da handelsübliche TV-Geräte inzwischen auch serienmäßig über DVB-T-Tuner verfügen und diese Signalart so problemlos ohne Set-Top-Box verarbeiten können.

