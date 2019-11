Mit einer CO2-Einsparung von 60?% für das komplette Projekt trägt die Unibibliothek zu den Klimazielen der Stadt Greifswald bei. Diese will ihren Energiebedarf bis zum Jahr 2050 halbieren und den CO2-Ausstoß gegenüber 2005 um 80?% senken. Sie gehört damit zu einer Gruppe von insgesamt 22 Kommunen, die vom Bund den Zuschlag für einen »Masterplan 100?% Klimaschutz« erhalten hat. Mit den Masterplan-Kommunen werden Leuchttürme des nationalen Klimaschutzes geschaffen, an denen sich andere Kommunen orientieren können.

»Die alte Beleuchtungsanlage in der 2001 fertiggestellten Unibibliothek war sehr störanfällig und der Aufwand für die Wartung enorm«, sagt Christian Tambach, Referatsleiter Technik der Uni Greifswald. »Die Haustechniker waren früher täglich eine halbe bis eine Stunde beschäftigt, um defekte Leuchtmittel auszutauschen.« LED-Leuchten boten sich daher schon allein durch die lange Lebensdauer der LEDs von rund 50.000 Stunden an. Die Universität verwirklicht bereits seit mehreren Jahren das Prinzip des nachhaltigen Bauens. Denn Stadtverwaltung und Universität sind Partner des Greifswalder Klimaschutzbündnisses 2010. Bei allen Neubauten ist beispielsweise LED-Beleuchtung und - wo immer dies möglich ist - Geothermie und Geokälte vorgesehen. Bei der Planung der neuen Beleuchtungsanlage ging es jedoch nicht nur um Energieeffizienz, sondern auch um hohen Sehkomfort in allen Bereichen der Bibliothek.

Auswahlkriterien für die neue Bibliotheksbeleuchtung

Wichtigstes Auswahlkriterium war die Lumen/Watt-Ausbeute der Leuchten, um die Beleuchtungsstärke zu steigern und gleichzeitig die Energiekosten und die CO2-Werte zu senken. Wichtig war den Verantwortlichen darüber hinaus die richtige Lichtfarbe der LED-Leuchten. »Um die ideale Farbe des Lichts zu finden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...