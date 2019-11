Die börsengelistete VST Building Technologies AG hat die Zeichnungsfrist der aktuellen Barkapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern von ursprünglich 22. November bis zum 29. November 2019 verlängert. Die Gesellschaft habe bislang Zeichnungsaufträge im unteren einstelligen Mio.-Euro-Betrag. Vorstand Kamil Kowalewski: 'Da wir den Investoren genügend Zeit für ihre Investmententscheidung geben wollen, haben wir entschieden, die Zeichnungsfrist zu verlängern". Die Aktie ist - neben der Börsennotiz im direct market plus in Wien - nun auch in Deutschland im m:access der Börse München und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Auch wurde die Aktie unlängst in den Xetra-Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...