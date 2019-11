Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/2NJgN9w Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Der November ist für den Bitcoin bislang nicht so prickelnd verlaufen - gut 2.000 Dollar ging es abwärts. In Euro gerechnet sind die 7.000 bereits gefallen. Im Interview mit Börse Stuttgart TV verrät Krypto Experte Markus Miller die Gründe für den bislang schwachen November. Außerdem gibt es nach drei Jahren eine überraschende Wende im Fall OneCoin. On OneCoin, Cooperator Konstantin Ignatov's Plea Agreement for 5K1 letter: https://de.scribd.com/document/434747259/On-OneCoin-Cooperator-Konstantin-Ignatov-s-Plea-Agreement-for-5K1-letter Klageschrift: https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1141986/download