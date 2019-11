Der S&P500 ist am Vortag um 0,16% auf 3.103 Punkte abgesackt und damit wieder zurück in den steigenden Trendkanal gerutscht. Vom Tagestief bei 3.094 Punkten konnte sich der Index allerdings im Verlauf wieder erholen. Am heutigen Freitag notiert der Index vorbörslich bei 3.108 Punkten höher. Der S&P500 könnte nun weiterhin im oberen Trendkanalbereich verlaufen und dann langsam wieder nach unten abdrehen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dem Index ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelingt und ...

