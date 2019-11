Stark gestartet, dann ganz stark nachgelassen und zuletzt wieder erholt. Das ist kurz zusammengefasst die Lage im DAX am letzten Handelstag dieser Woche. Nachdem heute früh die Zahlen zum deutschen BIP im 3. Quartal zeigten, dass eine Rezession gerade noch so vermieden werden konnten, sorgte ein überraschend guter Einkaufsmanagerindex kurzfristig für bessere Laune bei den Anlegern. Moderat aufwärts geht es auch in der zweiten deutschen Börsenreihe. Der MDAX legt 0,3 Prozent auf 27.11..

Den vollständigen Artikel lesen ...