Mit dem überraschenden Einsatz-Stopp von Huawei im Kernnetz stuft die Telekom Sicherheitsinteressen höher ein als wirtschaftliche Interessen. Die Bundesregierung sollte sich daran ein Beispiel nehmen.

Es ist schon erstaunlich, wie schnell das Thema Huawei die Hauptbühne der Politik erobert hat. "CDU-Aufstand gegen Merkel und Huawei", titelte am Dienstag die "Bild"-Zeitung. Was ist passiert? 500 Mitglieder der CDU haben den Antrag C95 auf dem Parteitag eingebracht, der eine "Ablehnung des 5G-Netzausbaus durch Huawei" fordert.

Bei der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt das gar nicht gut an. Die vom Parteivorstand eingesetzte Antragskommission lehnt solch eine harte Huawei-Sperre ab und wirbt für die Fortsetzung des bisher eher weichen Kurses der Bundesregierung. Der sieht vor, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik strenge Sicherheitsüberprüfungen aller im 5G-Netz eingesetzten technischen Komponenten vornehmen und die Vertrauenswürdigkeit der Hersteller checken soll. Damit will sie alle Sicherheitsrisiken in den Griff bekommen.

Ein Problem lösen die Sicherheitsüberprüfungen aber nicht: Sie behandeln Huawei wie ein normales ...

