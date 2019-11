Nach Kritik von vielen Seiten redet sich die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in Rage und stellt eine sehr persönliche Frage. Hauptkonkurrent Friedrich Merz lobt und bietet sich einmal mehr als Führungskraft an.

Am Ende von fast anderthalb Stunden Rede wurde Annegret Kramp-Karrenbauer sehr persönlich. Die Parteichefin hatte auf ihr erstes Jahr im Amt zurückgeblickt, es waren Pannen und Pech dabei. AKK hatte vor allem auch recht viele konkrete Pläne ausgesprochen für die Industrie, die Bildung und die Digitalisierung, gegen Kinderarmut, für eine andere Verteidigungspolitik. Das hängt die Latte hoch, sollte die Saarländerin mal ins Kanzleramt einziehen.

Die 57-Jährige redete sich in Rage, lieferte Leidenschaft - und endete mit der Frage, ob die Delegierten in Leipzig das Land und seine Chancen so sähen wie sie selbst. "Wenn ihr das nicht so denkt, dann lasst es uns auch beenden - hier und heute und jetzt." Wenn die CDU mit ihrem Bild von Deutschland mitgehen könne, "dann lasst uns hier und heute die Ärmel hochkrempeln." Die Chefin wurde mit gut sieben Minuten Applaus belohnt.

Die Botschaft: Folgt ihr meinen Ideen und mir? Oder wollt ihr jemand anderen? Sie meinte vor allem Friedrich Merz, den vor einem Jahr knapp ...

