DFV Deutsche Familienversicherung AG wird Teil eines Konsortiums für die Abwicklung einer arbeitgeberfinanzierten, tariflichen Pflegezusatzversicherung für Beschäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie DGAP-Ad-hoc: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges DFV Deutsche Familienversicherung AG wird Teil eines Konsortiums für die Abwicklung einer arbeitgeberfinanzierten, tariflichen Pflegezusatzversicherung für Beschäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie 22.11.2019 / 16:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Frankfurt am Main, 22.11.2019 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG wird auf Basis der heutigen Einigung der Tarifparteien der Chemie- und Pharmaindustrie Teil eines Konsortiums bestehend aus der R+V Krankenversicherung AG, der DFV Deutsche Familienversicherung AG und der Barmenia Krankenversicherung AG, über das eine arbeitgeberfinanzierte, tarifliche Pflegezusatzversicherung für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie mit Versicherungsbeginn ab dem 01.07.2021 abgewickelt wird. Die R+V Krankenversicherung AG wird mit 45 % organisatorischer Konsortialführer und die DFV Deutsche Familienversicherung AG mit 35 % Konsortialführer Produkt und Bestandsführung. Die Barmenia Krankenversicherung AG ist mit 20 % am Konsortium beteiligt. Dies bedeutet ab dem 01.07.2021 nahezu eine Verdoppelung des von der DFV Deutsche Familienversicherung AG generierten Prämienvolumens und des Vertragsbestandes. Kontakt: Lutz Kiesewetter Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations Telefon: 069 74 30 46 396 Telefax: 069 74 30 46 46 E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de --------------------------------------------------------------------------- 22.11.2019 CET/CEST Sprache: Deutsch Unternehmen: DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069 74 30 46 396 Fax: 069 74 30 46 46 E-Mail: presse@deutsche-familienversicherung.de Internet: www.deutsche-familienversicherung.de ISIN: DE000A2NBVD5 WKN: A2NBVD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange