Eine Zeit lang konnte man wirklich glauben, für die E.ON-Aktie gingen die Lichter aus. Doch das Kapitel "Prügelknabe der Börse" sei längst passé, hieß es in einem Bericht vom Freitag auf dem Finanzportal "onvista.de". Inzwischen gebe es längst wieder genügend Freiräume für das eigentliche Geschäft des Energiekonzerns. Das zeige auch die Performance des Wertpapiers. Vom ihrem Tiefpunkt Ende des Jahres 2016 habe sich die Aktie in respektabler Weise erholt. Für Interessenten an der E.ON-Aktie lohne ... (Claudia Wallendorf)

