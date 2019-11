München ist die Stadt mit der höchsten Wirtschaftskraft und dem größten Wohlstand Deutschlands. Wie erleben Neubürger den Alltag in der Metropole? Ein Erfahrungsbericht unserer Autorin, die von Paris nach München zog.

Ab dem 15. Dezember wird alles einfacher. Das stand neulich ganz groß auf einem Aushang in der Straßenbahn. Was war ich froh! Die Münchner Verkehrsgesellschaft will nämlich ihre Tarifordnung reformieren. "Eine Mischung aus Ringen, Räumen und Zonen wird es im neuen Tarif nicht mehr geben," so die erwartungsfrohe Botschaft passend zum nahenden Advent. Nachdem ich die Details gelesen habe, bin ich mir aber nicht so sicher, dass ich nicht nochmal böse Post erhalte. Ich bin nämlich beim Schwarzfahren erwischt worden. Also nicht so richtig: Ich hatte eine Fahrkarte, aber die war falsch abgestempelt. Das Internet ist voll von Berichten mit solch leidvollen Erfahrungen. Kaum irgendwo scheint das System so verwirrend wie in München.

Pardon, Frau Sommer von der DB-Fahrpreisnacherhebung, ich war fast 15 Jahre im Ausland und noch nie ein Mathegenie. Aber ich dachte aufrichtig, acht Abschnitte für eine Fahrt vom Flughafen ins Zentrum dieser steten Siegerin des deutschen Städterankings könnte man auch gut auf zwei der weiß-blauen Streifenkarten verteilen, die zum Zweck eines ordnungsgemäßen Gebrauchs der öffentlichen Verkehrsmittel verkauft werden. Also sieben verbliebene Streifen auf einer bereits angefangenen Zehnerkarte und ein Streifen auf einer neuen. Aber so sollte man nicht rechnen. "Sie hatten keinen gültigen Fahrschein, ob mit Absicht oder aus Versehen macht keinen Unterschied," befand Frau Sommer in ihrer maschinell unterschriebenen Antwort auf mein Gesuch nach Nachsicht. Vor Gericht kann man auf Fahrlässigkeit plädieren, in der Münchner S-Bahn nicht.

Beinahe hätte ich gelacht. Aber nur beinahe. Während der Jahre als Korrespondentin zuerst in Spanien und dann in Frankreich habe ich so manche Diskussion über die deutsche Eigenart geführt, Fahrscheine zu kaufen, obwohl man hier zu Lande anders als dort keinerlei Schranken vor dem Einstieg passieren muss. Das sei doch obrigkeitshörig! Autoritätsgläubig! Nicht selten verschenkte ich sogar Fahrscheine, wenn sich mit mir jemand durch die Schranke drängen wollte. Und kaum bin ich zurück, zahle ich 60 Euro Strafe.

Na schön, fahre ich halt Fahrrad. Das ist hier eine richtige Freude. Nicht nur, weil man viele Kilometer weit durch den Englischen Garten oder die Isarauen radeln kann - und übrigens tatsächlich im Grünen bis zum Flughafenterminal. Autofahrer ...

