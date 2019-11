Fabasoft hat Zahlen für das erste Halbjahr präsentiert. Das Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleister verzeichnete Umsatzerlöse in der Höhe von 22,4 Mio. Euro (18,0 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Bei einem EBITDA von TEUR 6,545 Mio. Euro (4,131 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres) lag das EBIT bei 4,075 Mio. Euro (vs. 2,931 Mio.). Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 30. September 2019 26,085 Mio. Euro (25.105 Mio. zum 30. September 2018).

