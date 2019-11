FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag nach ruhigem Verlauf mit leichten Aufschlägen ins Wochenende gegangen. Nur gemischt ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus der EU setzten keine nachhaltigen Akzente, genauso wenig wie über den Erwartungen ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende wie nicht-verarbeitende Gewerbe aus den USA. Die Anleger konzentrierten sich vielmehr auf den Fortgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China.

Wirklich Neues zu dem Thema gab es aber nicht: US-Präsident Donald Trump sieht gute Chancen für eine Einigung mit China im Handelsstreit. Der chinesische Präsident Xi Jinping stellte derweil klar "bei Bedarf zurückzuschlagen". Zugleich betonte er aber, dass China auch weiterhin ein vorläufiges Handelsabkommen mit den USA eingehen wolle. Der DAX schloss nach volatilem Verlauf mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 13.164 Punkte.

Daimler und Fresenius erneut gesucht

Unternehmensnachrichten waren Mangelware. Henkel soll laut einer Kreise-Meldung von Reuters Interesse an Kosmetikmarken von Coty haben. "Die Story ist nicht neu", sagte ein Aktienhändler. Die Henkel-Aktie schloss kaum verändert. Gut im Markt lagen Fresenius mit einem Plus von 1,3 Prozent, die Aktie setzte die jüngste Erholungsbewegung fort. Ähnlich Daimler, die mit einem Plus von 2,2 Prozent an die jüngste Stärke anknüpften. Infineon wurden ohne Neuigkeiten um 1,7 Prozent fester gehandelt.

Nach Geschäftszahlen ging es für MBB um 1,2 Prozent nach oben. Die Deag Deutsche Entertainment setzt nach einem erwartet guten dritten Quartal auf einen Schlussspurt. Das vierte Quartal sei geprägt von einer hohen Veranstaltungsdichte und intensiven Vorverkäufen für Events im Jahr 2020, so das Unternehmen. Das Papier fiel dennoch 0,2 Prozent zurück. Washtec schlossen 4,1 Prozent fester - hier stützte eine Kaufempfehlung durch Warburg. Jost rückten 7,5 Prozent vor. Auch hier riet Warburg zum Kauf.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 74,7 (Vortag: 74,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,43 (Vortag: 3,61) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner, 9 -verlierer und 2 unveränderte Titel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.163,88 +0,20% +24,67% DAX-Future 13.168,00 +0,07% +24,67% XDAX 13.170,57 +0,07% +24,47% MDAX 27.091,47 +0,24% +25,49% TecDAX 3.011,91 +0,58% +22,93% SDAX 11.957,34 +0,60% +25,75% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,21 52 ===

