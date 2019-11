Bereits im ersten Halbjahr 2020 will der E-Auto-Pionier mit dem Bau seiner Gigafactory beginnen. Eine neu gebildete Taskforce soll das Verfahren beschleunigen.

Die Taskforce der Brandenburger Landesregierung für den geplanten Bau einer Großfabrik des amerikanischen E-Autobauers Tesla in Grünheide bei Berlin hat am Freitag ihre Arbeit aufgenommen. "Lassen Sie uns an die Arbeit gehen", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu Beginn in Potsdam.

Er freue sich, dass die Taskforce so kurzfristig eingerichtet wurde. "Die heutigen Gespräche haben gezeigt: Alle ziehen an einem Strang", betonte er nach dem ersten Treffen. Es sei klarer gemeinsamer Wille, dass das Projekt nicht nur gelinge, sondern auch schnell an den Start gehen könne. Neben Vertretern von Tesla und dem Ministerpräsidenten arbeiten in dem Gremium Ressortchefs von Ministerien, Beteiligte aus der Kommune und dem Landkreis mit.

Vertreter von Tesla stellten in der Beratung ihre Planung vor. Die Antragsunterlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...