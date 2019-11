In der Kalenderwoche 47 (18.11. bis 22.11.2019) hat die nächste Zeichnungsfrist am KMU-Anleihen-Markt begonnen. Die Wandelanleihe der PREOS Real Estate AG (ISIN DE000A254NA6) kann öffentlich seit dem 19. November gezeichnet werden. Der Immobilienentwickler bietet Anlegern einen Zinskupon von 7,50% p.a., das Gesamtvolumen der Wandelanleihe beläuft sich auf bis zu 300 Mio. Euro. Davon hat die Muttergesellschaft, die publity AG, bereits eine Summe in Höhe von 107,8 Mio. Euro vorab gezeichnet. Der Anleihen Finder hat in dieser Woche ausführlich mit dem PREOS-Finanzchef, Libor Vincent, über die Emission und die Verbindung zur publity AG gesprochen.

"Wir haben uns in diesem Fall für eine Wandelanleihe entschieden, da wir Investoren die Möglichkeit geben möchten, Substanz und Chance zu kombinieren. Mit Substanz meine ich einerseits unser starkes Immobilienportfolio und auf der anderen Seite das Finanzinstrument Anleihe, mit einem fixen Zinssatz. Unter Chance verstehe ich die Möglichkeit, dass Investoren über ihr Wandlungsrecht an einer positiven Wertentwicklung unseres Unternehmens und unsere Aktie teilhaben können. Wir glauben, dass die Wandelanleihe für ein wachstums- und substanzstarkes Unternehmen wie PREOS ein Instrument ist, das für Anleger sehr attraktiv ist. Und für uns als Unternehmen kann natürlich die Möglichkeit, dass später gewandelt wird, auch positiv sein, indem wir liquide Mittel dann bevorzugt für weiteres Wachstum einsetzen können", so PREOS-CFO Libor Vincent im Gespräch mit dem Anleihen Finder.

Unterdessen läuft auch die Zeichnungsphase der neuen 5,25%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG (WKN A2YN3Q), die ein Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro aufweist, noch weiter. In einem aktuellen Anleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG den Bond als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft. Nach den guten Umsätzen des Jahres 2018 und einem "Luftholen" im Jahr 2019 auf hohem Niveau durch vermehrte Investitionstätigkeit sehen die KFM-Experten wieder "gute Voraussetzungen für weitere erfolgreiche Jahre". Die neue 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (WKN A2YN1M) wurden von den Analysten gar als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit starken 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die in dieser Woche veröffentlichten 9-Monatszahlen weisen starke Umsatz- und Gewinnsprünge auf und untermauern die Analyse der KFM-Experten. ...

