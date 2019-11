Die Sozialdemokratie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die SPD-Medienholding stützte bislang zuverlässig die sieche Kasse. Nun droht dem Firmengeflecht das Schicksal der Partei: Entkräftung und Niedergang.

Dietmar Nietan geht es nie bloß ums Geldverdienen. Es braucht immer auch ein hehres Motiv, der Mann ist schließlich Sozialdemokrat. Die Förderung einer "starken und unabhängig informierten Zivilgesellschaft" in China etwa, das ist ein wichtiger Grund, den der Schatzmeister der SPD 2015 im Hausblatt "Vorwärts" anführt, um den Einstieg ins volksrepublikanische Mediengeschäft zu rechtfertigen.

Nein, nein, die Sozialdemokratie soll nicht die Politik in China aufmischen. Es ist nur so, dass die parteieigene Medienholding DDVG, die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, und ihre Tochter "Öko-Test" dort Fuß fassen sollen. Ein Risiko, weil unabhängiger Journalismus sich nicht verträgt mit Überwachung und Zensur? Nicht doch, meint Nietan, Herr über Deutschlands ältestes Parteivermögen: Die DDVG habe die Risiken "minimiert"; es gehe um eine "umsichtige Investitionspolitik"; die wirtschaftlichen Perspektiven seien "ausgesprochen gut". Jahrelang haben die Genossen den chinesischen Markt sondiert. Jetzt verspricht man sich hohe Gewinne. Eine prima Rendite.

Wie man sich täuschen kann.

Fünf Jahre später ist der China-Ableger von "Öko-Test" Geschichte, eine zweistellige Millionensumme wohl verplempert - in die klamme Kasse der SPD fließt vorerst nichts. Ausweislich ihres letzten veröffentlichten Rechenschaftsberichtes verfügte die Partei 2017 über mehr als 200 Millionen Euro Reinvermögen. Ihre Einnahmen belaufen sich jedes Jahr auf mehr als 150 Millionen Euro. Aber ihre Ausgaben sind noch höher. 2017 waren es 180 Millionen, aktuell dürfte es noch mehr sein: Die SPD leistet sich bei anhaltend schlechten Wahlergebnissen ein langes und teures Auswahlverfahren, um endlich Anfang Dezember ihre nächsten Vorsitzenden zu küren.

Die ernüchternde Bilanz des Jahres 2019 lautet: Erst gingen der deutschen Sozialdemokratie die Wähler von der Fahne; nun versiegen auch noch wichtige Geldquellen. Geringere Mandatsträgerabgaben und sinkende Wahlkampferstattungen schrumpfen die Einnahmen. Und die Suche nach Sinn und Personal, die Organisation von 23 Regionalkonferenzen, das Abhalten von zwei Wahlen und Auszählungen, um den Parteivorsitz basisdemokratisch auszumendeln - das allein kostet die SPD wohl bis zu vier Millionen Euro.Solange die DDVG Dividenden ins Willy-Brandt-Haus regnen ließ, ließ sich der Verfall der SPD zumindest finanziell verkraften. Die Holding war mal eine Ertragsperle, gab Zeitungen wie die "Frankfurter Rundschau" heraus, vertreibt noch heute die "Neue Westfälische" betreibt Druckereien, vermarktet Kreuzfahrten - und unterhält einen Pauschalreiseservice, der Wandertouren in Bayern oder Urlaube in Südeuropa verkauft (siehe unten). Es ist das wirtschaftliche Erbe aus 150 Jahren Parteihistorie.

Dann kamen Wirtschaftskrise, Digitalisierung, Medienkrise - mit drastischen Folgen für die DDVG. Die Auflagen der Zeitungen gingen zurück. Die zweistelligen Renditen des Medienkonzerns gehören längst der Vergangenheit an. Die Bewertung im Rechenschaftsbericht der SPD ist mit 400 Millionen Euro womöglich deutlich zu hoch angesetzt. Denn die Holding kämpft mit dem gleichen Problem wie die Partei: Ihr fehlt eine Zukunftsstrategie, eine Idee - eine Identität für das 21. Jahrhundert.

Wer auch immer Anfang Dezember vom Parteitag zum neuen Führungsduo gekrönt wird - Finanzminister Olaf Scholz mit Klara Geywitz oder der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans mit Saskia Esken -, übernimmt eine demoralisierte Partei mit ramponierten Finanzen.

Dabei hatte man einst große Pläne, träumte von einer rosigen Zukunft, raus aus dem Industriezeitalter, rein in Internationalisierung und Digitalisierung. Der Schlüssel: ein Kurzschluss der Marke "Öko-Test" mit dem chinesischen Markt. Und wenn das Testwesen made in Germany von der Mittelschicht in China erst einmal akzeptiert sei, so der Plan, sollten auch noch die Verbraucher in Indien erobert werden.

Man kann den DDVG-Managern jedenfalls nicht vorwerfen, sie hätten wie typische SPD-Parteichefs agiert: zu defensiv, zu verzagt, zu rückwärtsgewandt.

Planlos in Peking

Allerdings ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen heutige und frühere Geschäftsführer der Öko-Test AG und Vorstände der DDVG. Der Vorwurf, unter anderem: Untreue. So steht es in der Strafanzeige, die die WirtschaftsWoche einsehen konnte und die die ...

