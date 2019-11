Noch vor wenigen Tagen stieg Arcelor Mittal aus einem Übernahmeabkommen aus - jetzt erfolgt nach einem Spitzentreffen in Rom die Kehrtwende.

Die italienische Regierung und der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor Mittal wollen das Stahlwerk Ilva im süditalienischen Tarent (Taranto) gemeinsam retten. Ein Spitzentreffen in Rom am Freitagabend sei konstruktiv verlaufen, teilte ArcelorMittal am Samstag mit. Man wolle sobald wie möglich zu einem Abkommen über eine stabile Stahlproduktion in Tarent gelangen.

Der italienische Konzern hatte 2018 angekündigt, das verlustreiche Stahlwerk mit rund 10.000 Beschäftigten zunächst zu ...

