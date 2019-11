Von Afrika bis Hongkong: Weltweit spitzen sich Krisen zu. Auch für Manager, die in den Gebieten unterwegs sind, kann es gefährlich werden. Ein Antiterrorexperte erklärt, wie er Geschäftsreisende vorbereitet.

David Hartmann ist Fachmann für asymmetrische Kriegsführung und war zuvor in unterschiedlichen Positionen beim israelischen Militär- und Staatsdienst tätig. Hartmann ist Antiterror- und Sicherheitsberater mit Schwerpunkt Afrika.

WirtschaftsWoche: Laut Travel Risk Map bleibt Afrika der weltweite Gefährdungshotspot Nummer eins. Sie sind Antiterror- und Sicherheitsberater mit Schwerpunkt Afrika und bieten auch Trainings beim Meadow Bridge Training Center in der Nähe von Frankfurt an, bei denen Sie Geschäftsleute für Reisen in Krisengebiete schulen. Was ist Ihr wichtigster Tipp zur Vorbereitung und zur Sicherheit vor Ort?David Hartmann: Man muss unterscheiden zwischen taktischer und strategischer Sicherheit. Die taktische Sicherheit ist der handwerkliche Teil. Hier lernt man etwa, wie man sicher mit einem Auto von A nach B kommt, wie man sich in einer Unterkunft sichert, wie man zur Not mit einer Waffe umgeht. Natürlich gehört auch Notfallmedizin zu diesem Bereich. Strategische Sicherheit heißt, die Lage zu analysieren, bevor ich wohin fahre. Man muss seine Geschäftspartner analysieren und auch die Frage beantworten können, wer einem in Krisenländern gefährlich werden könnte. Das sind etwa oft Leute, die sich bei Geschäften übergangen fühlen. Die meisten Gefahren liegen dort, wo man andere Menschen und Situationen falsch einschätzt.

Was sind typische Fehler von Geschäftsreisenden, die Ihnen untergekommen sind?Das sind manchmal ganz unerwartete Dinge. Ein Unternehmer hat etwa bei einer Niederlassung in Westafrika einen Mitarbeiter gekündigt. Was er nicht bedacht hat: Dieser Mitarbeiter war der Verwandte von einem sehr mächtigen Mann in dem Ort und damit war das ein Affront gegen die Einheimischen. Dieser Unternehmer wurde damals tatsächlich beschossen.

