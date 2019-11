Beim 5G-Ausbau in Deutschland will die CDU den umstrittenen chinesischen Konzern Huawei nicht generell ausschließen. In dem verabschiedeten Beschluss heißt es, dass kein "fremdes Land" das Netz gefährden darf.

Die CDU verzichtet nach kontroverser Debatte auf einen generellen Ausschluss des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei vom Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland. Der Parteitag in Leipzig verabschiedete am Samstag einen Antrag, nach dem garantiert werden soll, dass kein "fremdes Land" - ob demokratisch oder undemokratisch - die Sicherheit des künftigen Hochleistungsmobilfunknetzes gefährden dürfe. Huawei selbst wird nicht erwähnt. Es werden aber Sicherheitskriterien genannt, die die beteiligten Unternehmen erfüllen müssen. Zudem muss nach dem Willen der Christdemokraten der Bundestag an der Entscheidung beteiligt werden, was aber wegen der anstehenden Beratungen über eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes ohnehin der Fall ist.

CDU-Außenpolitiker wie Norbert Röttgen haben die Sorge, dass Huawei von der kommunistischen Führung in Peking gesteuert wird und damit die Sicherheit des Hochleistungsnetzwerks 5G gefährden könnte. Andererseits ist Huawei auf dem Gebiet Weltmarktführer. ...

