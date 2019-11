Dank der Apple-Airpods feiert Batteriebauer Varta ein überraschendes Comeback. Davon profitiert vor allem ein umstrittener Unternehmer aus Österreich.

So richtig revolutionär sind die neuen Airpods Pro nicht, die Apple Ende Oktober in New York vorstellte. Die kabellosen Kopfhörer gibt es jetzt mit Silikonstöpseln und Geräuschunterdrückung - für stolze 279 Euro. Und doch dürften die Airpods im 6300 Kilometer entfernten Ellwangen in Baden-Württemberg eine Debatte anheizen. Dort, an seinem Stammsitz in der Daimlerstraße, lässt Batteriebauer Varta ein 31 Meter hohes Lager hochziehen. Ein Gemeinderatsmitglied im Bauausschuss regte sich kürzlich über den "weißen Klotz" auf. Bürgermeister Volker Grab hält das Gebäude für "nicht extrem störend", es liege im Tal.

Offiziell besteht zwischen den beiden Geschehnissen keine Verbindung. Und wer Varta-Chef Herbert Schein, 54, fragt, ob sein Unternehmen Batterien für die Airpods liefert - die meistverkauften kabellosen Kopfhörer der Welt -, erfährt von ihm nur, dass "einzelne Kundenprojekte der Vertraulichkeit unterliegen". Dabei ist es in der Branche ein offenes Geheimnis, dass Varta den US-Konzern beliefert - und deshalb neue Logistiklager braucht.

Varta schreibt derzeit eine der erstaunlichsten Erfolgsgeschichten der deutschen Industrie. Der Batteriehersteller hat früh erkannt, dass Leute kabellose Kopfhörer lieben, und kräftig in Forschung investiert: Varta-Knopfbatterien sind klein und leistungsstark. Zu den Kunden gehören Bose, Sony, Bang & Olufsen, JBL, Samsung und Sennheiser. Die Nachrichtenagentur Bloomberg bezeichnet Varta als Deutschlands "heißesten Börsenwert". 2019 hat sich der Kurs der Aktie verdreifacht - und einen schillernden Österreicher noch reicher gemacht.

Germany inside

Grundig, Telefunken, Loewe: Bei Innovationen für Konsumenten haben deutsche Unternehmen allzu oft den Anschluss verloren. Varta demonstriert, wie man immerhin als Zulieferer für Konsumprodukte reüssiert. Nicht weniger als dreimal hat Varta-Chef Schein 2019 die Jahresprognose nach oben korrigiert, der Umsatz soll jetzt bei über 330 Millionen Euro liegen, das Ergebnis bei bis zu 88 Millionen Euro. Für Commerzbank-Analyst Stephan Klepp ist selbst das "erst der Anfang".

Zum Beweis besorgte sich Klepp vor Kurzem die neuen Apple-Ohrstöpsel und schnitt mit einem Messer eines der weißen Dinger auf. Zum Vorschein kam eine 5,4 Millimeter flache, silbrige Knopfzelle mit den Prägungen "CP1154 A3" und "Germany". CP steht laut Vartas Technikhandbuch für "Coin Power", der Varta-Marke für Lithium-Ionen-Batterien. Seinen Eingriff belegte Klepp mit sechs Fotos: "Es wurde niemand verletzt, außer der Kopfhörer."

Apple hat in der Vergangenheit rund 30 Millionen Kopfhörer pro Jahr verkauft, das macht 60 Millionen Batterien. Von seinen Airpods Pro will der Konzern noch mehr absetzen. Batterielieferant Varta erhöht daher bis Jahresende die Gesamtkapazität auf 60 Millionen Lithium-Ionen-Knopfzellen. 2020 entsteht eine neue Lithium-Ionen-Fabrik. Bis 2022 will Varta den Jahresausstoß auf 150 Millionen Batterien hochfahren.

Der Erfolg von Varta ist eng mit dem Namen Herbert Schein verbunden. Seit 27 ...

