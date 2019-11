Der Berliner AfD-Bundestagsabgeordnete Gottfried Churio möchte auf dem Parteitag für den Vorsitz kandidieren. Doch eine andere Wahl in der Fraktion hat er bereits verloren.

Eine Woche vor dem Bundesparteitag der AfD in Braunschweig hat der Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt. Am Samstagabend veröffentlichte er auf seiner Facebook-Seite ein Bewerbungsvideo, in dem er vor einer "Selbstauflösung" des deutschen Nationalstaats warnt. Curio sagte, er wolle für einen der beiden Chefposten kandidieren oder aber einen ...

