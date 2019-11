Wie ein norddeutscher Baustoffproduzent seine CO2-Spur minimiert und damit im Streit um den Kiesabbau Pluspunkte sammelt.

Mit Kiesabbau Freunde zu gewinnen ist in Deutschland nahezu unmöglich. Wo immer ein Unternehmen Abbau-Pläne vorlegt, ist Widerstand von Umweltschützern und Anwohnern garantiert: Demonstrationen, hitzige Bürgerversammlungen, juristische Klagen - das volle Anti-Programm. Jan-Henrik Meyer findet das durchaus nachvollziehbar: "Ein Abbau über 30 Jahre ist ja ein erheblicher und folgenreicher Eingriff in die Natur und in die Landschaft. Und nachher rollen die Lkw Tag und Nacht." Meyer sagt, er könne "die Anwohner verstehen" - und auch die Landwirte, die Anbauflächen verlieren und sich um steigende Pachtpreise sorgen.

Meyer ist aber kein Aktivist aus der Umwelt- und Klimaszene, sondern ein Profiteur des Kiesabbaus. Gemeinsam mit seinem Vater führt der 30-Jährige die Heinrich Meyer GmbH, in deren Chefetage der Kfz-Mechatronik-Meister und Betriebswirt 2017 aufrückte. 80 Mitarbeiter, 50 Lkw, sechs Standorte, über elf Millionen Euro Jahresumsatz - ein Unternehmen, das im deutschen Wirtschaftsleben nur anonym als "Mittelstand" Erwähnung findet, im regionalen Umfeld rund um das nordrhein-westfälische Petershagen aber zu den wirtschaftlich relevanten Größen zählt.

Elf Jahre brauchten die Kies-Unternehmer aus dem Weserbergland, bis sie im Frühjahr 2017 im Petershäger Ortsteil Ilse mit der Kies-Förderung beginnen konnten. Natürlich nur unter Auflagen: So darf nur werktags gebaggert werden - nicht vor sechs und nicht nach 18 Uhr. 30 Jahre später soll aus der Kiesgrube ein See werden, der zum Teil dem Angeln und Baden und anderem Freizeitspaß dient. Ab dem Jahr 2047 also. Gegner der Kiesgrube müssten schon sehr langfristig denken, um sich von diesen Plänen beschwichtigen zu lassen. Und Seen gibt es in der sand- und kiesreichen Gegend schon genug.

Meyer jr. hat die Debatten aus nächster Nähe miterlebt. Er sorgt sich ums Klima wie andere Bürger auch in den Zeiten der Erderwärmung, steht aus Sicht der Kritiker aber stets auf der anderen Seite. Damit will er sich nicht abfinden.Zusätzlich beginnt er vor zwei Jahren darüber nachzudenken, wie das Unternehmen seine wachsenden Energiekosten in den Griff kriegen kann. Eine erste Idee - eine Windkraftanlage zu errichten - verwerfen Sohn und Vater. Zum einen hätte ein Windrad einen hohen Anteil seiner Energie dann gewonnen, wenn die Maschinen des Kieswerks sie kaum brauchen, nämlich im Winter und nachts. Und zusätzlichen Gegenwind hätte der Riesenpropeller bei den Petershagenern vermutlich auch ausgelöst.Die zweite Idee - einen Solarpark zu bauen - realisiert das Unternehmen ...

