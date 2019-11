24.11.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Uyn (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Neue Partnerschaft zwischen dem Sportbekleidungshersteller und der Stiftung Fondazione Cortina 2021, die in der Vorbereitungszeit auf die Weltmeisterschaft vom 8-21.Februar 2021 viele gemeinsame Initiativen und Momente der Begegnung geplant haben. Die Skiweltmeisterschaft von Cortina steht im Zeichen des italienischen Stils und der Technologie "Made in Italy". UYN - Unleash Your Nature - und Fondazione Cortina 2021 haben anlässlich dieses bedeutenden Sportereignisses eine neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...