Der McDonald's-Chef musste wegen einer Beziehung mit einer Mitarbeiterin gehen. In Deutschland wäre so eine Entlassung nicht möglich. Eine Anwältin warnt jedoch: Privates ist im Job tabu.

Die einvernehmliche Liebesbeziehung mit einer Angestellten hat McDonald's-Vorstandschef Steve Easterbrook den Job gekostet. Die Entlassung des US-Managers wirft die Frage auf: Wie sieht es bei Liebe am Arbeitsplatz rechtlich in Deutschland aus? Nathalie Oberthür ist Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins. Die Expertin gibt mit Blick auf den Fall Easterbrook grundsätzlich Entwarnung. Sie rät Paaren aber dringend zur Zurückhaltung - und sieht Frauen häufig in der schwächeren Position.

WirtschaftsWoche: McDonald's hat kürzlich seinen Vorstandschef entlassen, weil dessen Beziehung mit einer Mitarbeiterin bekanntgeworden ist. Der Konzern untersagt derartige Liebesverhältnisse zwischen Angestellten wegen möglicher Interessenskonflikte. Eine solche Entlassung wäre in Deutschland nicht möglich, korrekt?Nathalie Oberthür: Nein, solche Vorgaben, die das Privatleben von Mitarbeitern betreffen, sind in Deutschland nicht zulässig.

Woran liegt das?In Deutschland ist es so, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Weisungen erteilen darf. Diese Weisungen beziehen sich aber auf sein Dienstverhalten und nicht auf sein Privatverhalten. Das heißt, man kann ihn anweisen, sich im Betrieb neutral zu verhalten. Man darf sagen: Ihr dürft eure Liebesbeziehung im Betrieb nicht ausleben. Aber man darf nicht sagen: Ihr dürft keine Liebesbeziehung haben.

Geht den Arbeitgeber eine Affäre rein gar nichts an?Wenn sich aus der Affäre Interessenskollisionen ergeben, darf man verlangen, dass diese offengelegt werden. Man darf also verlangen, dass eine Führungskraft öffentlich macht, dass sie eine Liebesbeziehung mit einer Mitarbeiterin hat, damit der Arbeitgeber mögliche Konflikte lösen kann. Bei Auszubildenden wird es ohnehin problematisch. Man darf zum Beispiel einem strategischen Einkäufer aufgeben, dass er mir mitteilt, wenn er Liebesbeziehung zu einem Lieferanten hat. Aber die Beziehung an sich zu untersagen, das geht nicht.Sie hatten die Auszubildenden erwähnt...Dass der Ausbilder eine Liebesbeziehung mit Auszubildenden anfängt, kann man untersagen. Das liegt zum einen am Alter. Unabhängig davon hat der Ausbilder eine besondere Fürsorgepflicht.

Das wäre der einzige Fall, der rein rechtlich klar geregelt ist?Ja.

Ab welchem Zeitpunkt sollte eine Beziehung publik gemacht werden?Man muss eine Beziehung grundsätzlich nicht ungefragt offenlegen. Ich meine, dass man einer Führungskraft eine solche Verpflichtung vielleicht aufgeben kann. Aber wenn diese nicht besteht - und die gibt es eigentlich nicht so oft in deutschen Unternehmen - dann muss man das nicht tun. Es sei denn, man erkennt als Arbeitnehmer: Ich habe hier einen Interessenskonflikt. Aber das wird nur in Ausnahmefällen der ...

