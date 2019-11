Der Dax dürfte an diesem Montag mit einem deutlichen Plus in den Handel starten. Im Fokus der Anleger steht der Ifo-Geschäftsklimaindex für November.

In der neuen Handelswoche steht erneut die Frage im Raum, ob der Dax weiteren Anlauf zu einer Jahresendrally nimmt. Obwohl der deutsche Leitindex vergangenen Dienstag mit 13.374 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht hatte, notierte der Index auf Wochensicht ein knappes halbes Prozent schwächer. Am Freitag ging er Dax immerhin mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent bei 13.163 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich legt er weitere 60 Punkte zu und notiert gegen 6.15 Uhr bei 13.227 Zählern.

Insgesamt zeigen sich Experten skeptisch, ob sich die Jahresendrally fortsetzen wird. Vielmehr müsse man mit einem volatilen Seitwärtsmarkt rechnen, so DZ-Bank-Analyst Michael Bissinger. Schließlich seien die Kurse bereits deutlich gestiegen. Neue Impulse für weitere Kursgewinne werde es vorerst kaum mehr geben.

Auch zum Wochenbeginn stehen nur wenige Termine auf der Agenda. Von Interesse ist vor allem das Ifo-Geschäftsklimaindex, das am Morgen veröffentlicht wird - und Aufschluss über die wirtschaftliche Lage Deutschlands gibt. Außerdem dürften Uber-Anleger nach London blicken. Dort zittert der Fahrdienstleister um seine Lizenz. Und auch das Dauerthema Handelsstreit bleibt an den Börsen weltweit ein bestimmender Handelsimpuls.

1 - Vorgabe aus den USA

An den US-Börsen ging es zum Ende der Handelswoche am vergangenen Freitag etwas bergauf. Anleger sahen positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China und kehrten ermuntert an die Aktienmärkte zurück. Chinas Präsident Xi Jinping hatte betont, dass die Volksrepublik China weiter an einer Einigung interessiert sei, machte aber auch deutlich, dass sein Land bei Bedarf weitere Zölle erheben werde. US-Präsident Donald Trump sagte, ein Abkommen sei "möglicherweise sehr nahe".

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent fester auf 27.875 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3110 Zähler zu, und der Index der Technologie-Börse Nasdaq rückte ebenfalls 0,2 Prozent auf 8519 Punkte vor.

2 - Handel in Asien

Trotz des andauernden Handelsstreits der USA und China haben sich die asiatischen Anleger freundlich gezeigt. Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 23.327 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1705 Punkten.

Die Börse in Shanghai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...