Von Dana Cimilluca, Cara Lombardo und Jonathan D. Rockoff

BASEL (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Novartis erweitert seine Reichweite im lukrativen Markt für Herzmedikamente mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Wie die Schweizer mitteilten, übernehmen sie The Medicines Co für knapp 10 Milliarden US-Dollar. Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen über die Übernahme berichtet.

Je Aktie zahlt Novartis 85 US-Dollar. Auf Basis der Anzahl verwässerter Aktien hat die Transaktion einen Wert von rund 9,7 Milliarden Dollar.

Die Übernahme hilft der Novartis AG, die einen Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hat, sich in einem Segment zu etablieren, auf das sie bereits mit Medikamenten wie Entresto zur Behandlung von Herzinsuffizienz abzielt.

Der Konzern aus Basel setzte große Hoffnungen auf Entresto. Doch wurden die Schätzungen der Analysten zunächst nicht erfüllt. Inzwischen haben die Verschreibungen zugenommen, der Umsatz kletterte im dritten Quartal auf 430 Millionen Dollar.

Das bei Medicines in der Entwicklung befindliche Präparat namens Inclisiran zur Kontrolle des Cholesterinspiegels richtet sich an Patienten, die nicht gut mit Statinpillen behandelt werden können. Medicines hatte angekündigt, die Zulassung der Therapie bis zum Jahresende in den USA und im ersten Quartal 2020 in Europa zu beantragen.

Medicines ist für Novartis alles andere als ein Schnäppchen. Der Kurs der Medicines-Aktie ist in Reaktion auf positive Studiendaten mit dem Mittel gestiegen. Er hat sich in diesem Jahr fast vervierfacht. Die Aktie schloss am Freitag mit 68,55 Dollar, der Wert des Deals liegt somit 24 Prozent darüber.

Der weltweite Umsatz mit Cholesterinpräparaten wächst jährlich um fast 11 Prozent und wird laut Evaluatepharma im Jahr 2024 voraussichtlich 17,7 Milliarden Dollar erreichen. Ein hoher Cholesterinspiegel ist eine der Hauptursachen für Herzerkrankungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 00:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.