Die deutschen Discounter Aldi und Lidl gewinnen in Großbritannien Marktanteile. Die Kunden mögen die Marken - und das nicht nur wegen niedriger Preise.

Beim Stichwort Großbritannien zucken einige Unternehmen in Europa inzwischen zusammen - Aldi und Lidl allerdings nicht. Für die deutschen Discounter läuft es auf der Insel richtig gut, die Kundenzahlen steigen, der Marktanteil wächst. Und selbst den möglichen Brexit, der einigen Unternehmen große Schwierigkeiten bereiten könnte, verkraften Aldi und Lidl wohl besser als die Konkurrenz.

Denn ausgerechnet die ausländischen Supermärkte beziehen ihre Lebensmittel mehr von britischen, regionalen Landwirtschaftsbetrieben als die einheimische Konkurrenz.

Dass Aldi und Lidl in Großbritannien so erfolgreich sind, ist kein Zufall. In unserem YouGov-Markenmonitor BrandIndex haben wir die vergangenen zehn Jahre ausgewertet, unter anderem wie die Briten das Preis-Leistungs-Verhältnis der Supermärkte wahrnehmen. Hier zeigt sich besonders, dass Aldi und Lidl an den britischen Konkurrenten in manchen Bereichen längst vorbeigezogen sind.

Vor zehn Jahren führten in dieser Kategorie die vier großen britischen Supermärkte Asda, Morrisons, Sainsbury's und Tesco vor den neuen Discountern aus Deutschland. Der Wendepunkt kam in den Jahren 2012/2013. Aldi und Lidl legten ab dann beim Preis-Leistungs-Verhältnis nicht nur rasant zu, die anderen vier Marken verloren gleichzeitig. Und so ergibt ...

