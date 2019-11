Die Aktie von HOCHTIEF befindet sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal. Die Aktie ging am Vortag bei 108,50 Euro mit einem Aufschlag von 0,37% aus dem Handel und befindet sich aktuell noch in einer normalen Abwärtskorrektur. Aber weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Diese Abwärtskorrektur könnte sich noch bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei aktuell 106,50 Euro ausdehnen. Im unteren Trendkanalbereich sollte das Papier die Abwärtskorrektur beenden und wieder nach oben abdrehen. ...

