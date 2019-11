Noch am Freitag hatten die Ölpreise die Gewinne der letzten Woche wieder abgeben müssen. Jetzt notieren sie 25 Cent und 18 Cent höher.

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Handelswoche in der Nähe ihrer zweimonatigen Höchststände gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,64 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 57,95 Dollar.

Seit einiger Zeit befinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...