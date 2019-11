Aktuell dichtes Roadshow-Programm für heimische Börsenotierte: Heute (25.11.) findet erstmals ein von Hauck & Aufhäuser und Wiener Börse gemeinsam organisierter Investorentag in Frankfurt statt. Im Rahmen des "Austrian Day in Frankfurt" werden sich Agrana , AT&S, FACC , Kapsch TrafficCom, Mayr-Melnhof , Palfinger und Wienerberger präsentieren. Für die teilnehmenden Vorstände und Investor Relations Manager wurden in Summe 48 One-on-Ones & Kleingruppen-Meetings mit 20 Fondsmanagern vereinbart, teilt die Wiener Börse mit. Für viele geht es dann gleich weiter nach London, wo Mitte der Woche die Austrian Conference der Raiffeisen Centrobank stattfindet.

Den vollständigen Artikel lesen ...