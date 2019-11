Ob die Jahresendrally noch aussteht oder schon vorüber ist, bleibt ungewiss. Am heutigen Montag geht der Dax mit einem deutlichen Plus in den Handel.

Der deutsche Leitindex startet mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 13.247 Punkten in die neue Woche. Der wichtigste Termin für Anleger ist am heutigen Montag die Veröffentlichung des Ifo-Index. Das Münchener Ifo-Institut liefert neue Zahlen zur Verfassung der deutschen Wirtschaft.

Am Freitag ging der Dax 0,2 Prozent höher bei 13.163 Punkten aus dem Handel. Damit näherte er sich wieder seinem erst kürzlich markierten Jahreshoch von 13.374 Zählern an, das er vergangenen Dienstag erreicht hatte.

Die Talfahrt von Bitcoin geht unterdessen weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verliert am Montag gut zwölf Prozent und ist mit 6441,77 Dollar so billig wie zuletzt vor sechseinhalb Monaten. Auslöser des jüngsten Ausverkaufs ist der verstärkte Druck der chinesischen Regierung auf den Handel mit Kryptowährungen.

Staatspräsident Xi Jinping hatte sich unlängst dafür ausgesprochen, die Entwicklung der Blockchain-Technik zu intensivieren und damit unter anderem eine Rally beim Bitcoin-Kurs ausgelöst. Investoren hatten Xis Worte als Signal einer Lockerung der restriktiven chinesischen Haltung gegenüber Kryptowährungen interpretiert. Dies entpuppe sich nun als Irrtum, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research: "Die Enttäuschung dürfte bei Anlegern noch eine Weile mitschwingen."

Die italienische Großbank Unicredit hat Gespräche mit der Koc Holding über das gemeinsam gehaltene Joint Venture, die türkische Koc Finanical Services, bestätigt. Es gebe aber noch keine endgültige Entscheidung, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...