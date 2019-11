Mologen peilt die Ausgabe einer neuen 6,0%-Wandelanleihe 2019/27 über bis zu 2 Mio. EUR an: Die Ausgabe der soll unter teilweiser Ausnutzung der durch die HV erteilten Ermächtigung und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an ausgewählte Investoren erfolgen. Heute außerdem in den News: Arndt Krienen übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Diok RealEstate und AURELIUS bringt neue Anleihe unter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...