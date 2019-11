Omron setzt seine AOIs noch heute in seinen weltweiten Fertigungsstätten ein. Damit sieht sich das Unternehmen in der Lage, die steigenden Testanforderungen stetig in die nächste AOI-Generation zu implementieren. Kevin Youngs, European Sales Manager von Omron Electronics, betont, dass vor 30 Jahren, als der Hersteller erstmals auf dem Post-Reflow-AOI-Markt in Erscheinung trat, zwar zunächst die Aufgabe darin bestand, die eher zufälligen Entscheidungen von Prüfungen per Hand durch eine erhöhte Produktqualität zu verbessern. Dennoch war klar, dass die japanischen Automobilhersteller eine hohe Produktzuverlässigkeit durch einen verbesserten Fertigungsprozess zu erhöhen suchten.

Dazu gehörte auch die Einbeziehung einer immer größeren Anzahl elektrischer Teile. "Omrons Herausforderung bestand in der Erweiterung des Prüfbereichs und Prüfumfangs durch die Einbeziehung einer stabilen Prüfung der Lötverbindungen. Aus dieser Herausforderung ergab sich die Entwicklung der Technologie der Colour Highlight", erläutert Kevin Youngs, auch mit Blick auf die hohe Bauteilvarianz. Die Bauteil-Technologie unterliegt sich rasch wandelnden Veränderungen, wobei immer mehr BGA-, LGA- und PoP-Pakete in elektronischen Baugruppen zum Einsatz kommen, weshalb Youngs anmerkt: "Das ist auch der Grund, warum Omron in den Markt für die automatische Röntgeninspektion zur Erweiterung des Prüfbereichs und Prüfumfangs von Lötverbindungen eingestiegen ist, also für Bauteile, die nicht vollständig mittels AOI geprüft werden können."

Höchste Prüftiefe mit 3D-AXIs und SPIs

Vor gut 10 Jahren ging das japanische Unternehmen her, auch im AXI-Markt Fuß zu fassen, mit dem Ziel, die Prüfung hochqualitativer Lötverbindungen auf Bauteile auszudehnen, die sich allgemein mit AOIs nicht prüfen lassen. Darunter fallen Bauteile mit BGA-, LGA-, PoP- oder THT-Anschlüssen. "Die einzig verfügbare Technologie zur Erreichung des geforderten Standards war die Computertomografie, kurz CT", unterstreicht Youngs.

Während die Vorteile der CT auf der Hand liegen, besteht ihr Nachteil in der Taktzeit für Inline-Prozesse. Bei europäischen Herstellern werden die Taktzeiten für oberflächenmontierte Bauelemente zunehmend schneller. Inspektionsfähigkeit und Inspektionskapazität sowie Taktzeit sind zwei wesentliche Faktoren bei der Übertragung der CT-AXI auf den SMT-Prozess. So wurde das Inspektionssystem VT-X750 entwickelt, um den Mangel bei der Taktzeit zu überwinden, erörtert Youngs: "Verglichen mit bisherigen Modellen hat das VT-X750 die Inspektionszeit ...

