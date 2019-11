Letzte Woche wurde am europäischen Credit Markt abermals die EUR 30 Mrd. Wochenemissionsgrenze geknackt. In Summe wurden von 39 Emittenten in 53 Tranchen EUR 34 Mrd. begeben. Der größte Anteil hiervon war dank einiger Multi-Tranche Emissionen auf den Corporate Sektor zurückzuführen (EUR 14,3 Mrd.). Nach Sektoren kam der Großteil der Corporate Emission aus dem Consumer - Non-cyclical Bereich (EUR 8,25 Mrd.). Auffallend war der geringe Anteil von Covered Bond Emissionen (EUR 1,75 Mrd.) im Financial Bereich in der letzten Woche, da die Emittenten häufig das positive Marktumfeld für nicht besicherte Emissionen (EUR 10,9 Mrd.) nutzten. Auf den High-Yield Bereich entfielen 16,4 % der Emissionen. In Summe waren die Überzeichnungsquoten der ...

