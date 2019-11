"Auch als Traditionsunternehmen mit einer ausgereiften Maschinentechnik müssen wir den Fortschritt in der Kommunikationstechnik aufgreifen, wenn wir mit unserem technischem Service weiterhin Kundenzufriedenheit erzielen wollen", beschreibt der Velco-Geschäftsführer Christian Wolf die Lage. Für ihn sind Bodenständigkeit und Digitalisierung sehr gut vereinbar, so lange der reale Nutzwert für seine Kunden im Mittelpunkt steht. Zudem war und ist eine Fernwartung auf dem Stand der heutigen Kommunikations- und Automatisierungstechnik für den Sondermaschinenbauer ein starkes Verkaufsargument im Vergleich zu seinen Wettbewerbern.

Die Sondermaschinen und wer sie einsetzt

Beispielsweise spritzen die Betreiber von Eisenhütten- und Stahlwerken mit Spritzmaschinen von Velco ihre Hochöfen, Pfannen oder Rinnen mit Feuerfestbeton aus. Diese Schicht aus Spezialbeton wird durch die Schlacken und die Hitze im Laufe der Zeit angegriffen und muss regelmäßig erneuert werden. Die Eisen- und Stahlhersteller schaffen dafür eine Feuerfestbeton-Spritzmaschine an oder vergeben die Reparaturen an externe Feuerfest-Dienstleister - das können Feuerfestbeton-Hersteller oder -Dienstleister sein. Die Spritzmaschinen stehen allerdings nicht nur in Duisburg oder Salzgitter, sondern auch in Abu Dhabi, Indien oder sonstwo auf der Welt. "Was die Kunden von ihren Velco-Maschinen wissen wollen, ist überall praktisch gleich", erklärt Klaus Küster, Abteilungsleiter Elektrotechnik bei Velco: "Läuft die Spritzmaschine oder läuft sie nicht? Ist sie in Ordnung oder nicht? Und falls nicht, dann wünscht sich der Maschinenbetreiber eine gut funktionierende, schnelle Unterstützung bei der Fernwartung."

Die Nutzerfreundlichkeit hat überzeugt

Die ersten Fernabfragemodule, die in den 1990er Jahren verbaut wurden, waren im Funktionsumfang begrenzt und stellenweise liefen die Kosten aus dem Ruder, weil die GSM-basierte Lösung fortwährend SMS-Nachrichten sendete und jede einzelne Nachricht berechnete - selbst wenn kein Netz vorhanden war. Zudem war die Verbindungsqualität oft nicht zufriedenstellend. Velco suchte daher 2018 nach einer zeitgemäßen Lösung für die Fernwartung, über die sich nicht nur Maschinendaten einsehen lassen, sondern mit der man auch Zugriff auf die Maschinen hat. "Die großen Cloud-Anbieter haben wir ausgeschlossen", erklärt der Elektroingenieur Michael Sundmacher von Velco, "weil sie keine Industrie-relevanten Angebote haben. Die Lösung muss schließlich auch in extremen Umgebungen wie zum Beispiel in Stahlwerken funktionieren."

Nach einem Auswahlverfahren entschied sich Velco für die Cloud-Lösung des Automatisierungsherstellers Turck (Turck Cloud Solutions). Sie konnte als einzige alle Anforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...